ورشة في الكرك حول تسميد الأشجار والري التكميلي

الوكيل الإخباري - عقد قسم الإرشاد الزراعي في مديرية زراعة الكرك، بالتعاون مع مركز زراعي قرى وادي الكرك، ورشة حول تسميد الأشجار المثمرة والري التكميلي في منطقة وادي الكرك/ بردى.

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وتناولت الورشة، التي قدمتها المهندسة نانسي المعايطة والمهندس إيهاب الصناع، بحضور عدد من المزارعين والمهتمين، شرحا لمفهوم خصوبة التربة وتوضيح أهمية تسميد الأشجار المثمرة وأنواع الأسمدة والاحتياجات السمادية ومواعيد وطرق الإضافة، والري التكميلي وأهميته وموعد الري وكمية المياه الواجب استخدامها في تأمين حاجة المحصول للنمو والحصول على إنتاج جيد وتأثير التغير المناخي على الزراعة سيما التغير في معدلات درجات الحرارة وهطول الأمطار والتقلبات المناخية وتأثيرها على إنتاج المحاصيل.



يشار إلى أن مناطق قرى وادي الكرك تعد من أخصب المناطق الزراعية في محافظة الكرك، نظرا لوفرة ينابيع المياه وخصوبة التربة وتنوع الأشجار المثمرة.