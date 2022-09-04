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الأحد، 04-09-2022 03:11 م

ورشة في المفرق عن مرض الحمى القلاعية

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الوكيل الإخباري - نظمت مديرية زراعة محافظة المفرق بالتعاون مع الشركة البيولوجية، اليوم الأحد، ورشة عمل للأطباء والممرضين البيطرين العاملين في المحافظة حول مرض الحمى القلاعية.

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وقالت مدير زراعة المفرق الدكتورة ابتهال الخريشا، إن هذه الورشة تأتي جزءا من استعداد الوزارة للحملة الوطنية ضد "الحمى القلاعية"، لافتة إلى أنه تم خلال الورشة تدريب المشاركين على طريقة إعطاء المطعوم وأخذ العينات وحفظها ونقلها للمختبر، إضافة إلى تدريبهم على سلاسل التبريد للحفاظ على المطعوم.


وبينت أن هذه الحملة تعتبر سلسلة هامة من سلاسل تواصل الوزارة مع المزارعين وتوعيتهم حول مرض "الحمى القلاعية" وضرورة تجهيز الأغنام والتأكد من سلامتها ورفع المناعة لديها قبل موسم الولادة وفصل الشتاء، مشيرة إلى أنه من أشد الأمراض فتكا بقطعان الأغنام، ويكبد المزارعين خسائر فادحة في حال إصابة مواشيهم بهذا المرض سيما أن تكلفة التحصين ضده تقدر بمبالغ كبيرة.

 




 

 


 

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