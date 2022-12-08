ورشة في الهاشمية حول الزراعة الذكية باستخدام طائرات بدون طيار

الوكيل الاخباري - نظمت كلية الهندسة في الجامعة الهاشمية وجامعة ليدز من المملكة المتحدة وشركة مزار لتكنولوجيا الروبوتات والطائرات بدون طيار، ورشة عمل، اليوم الخميس، حول نظام الري بمساعدة الطائرات بدون طيار للأراضي الجافة في الأردن باستخدام شبكة أجهزة الاستشعار.



وتأتي الورشة ضمن مشروع التوجه نحو "الجيل الخامس للزراعة الذكية باستخدامات أنظمة الروبوتات وتعلم الآلة وأنترنت الأشياء "، وهو المشروع الممول من الأكاديمية الملكية للهندسة في المملكة المتحدة التابع لصندوق نيوتن-خالدي.

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