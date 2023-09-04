ورشة في "تجارة الزرقاء" تناقش نظام الفوترة

الوكيل الاخباري- نظمت غرفة تجارة الزرقاء، بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، مساء اليوم الأحد، ورشة بعنوان: "نظام الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه".

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وشارك في الورشة مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، بحضور عضو غرفة تجارة الأردن خطاب البنا ومدير الضريبة في الزرقاء خالد مطر ومدير الفوترة الدكتور حسن السعود وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الزرقاء وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري وممثلي القطاع التجاري في الزرقاء.



وقال أبو علي إن نظام الفوترة الجديد بدأ العمل به اعتبارا من تموز 2019، ويشمل كل شخص أو مؤسسة تمارس نشاطا خدميا أو تجاريا أو صناعيا، مع وجود استثناء لبعض القطاعات التي تواجه صعوبة في إصدار فاتورة لكل عملية بيع بشكل فردي.



وقدم أبو علي شرحاً حول نظام وتعليمات الفوترة، مشيرا إلى أن النظام أتاح لهذه القطاعات إصدار فاتورة إجمالية بمبيعات اليوم كاملا، لكنه اشترط وجود بدائل للقطاعات المستثناة والتي تتمثل في المكتبات والمخابز ومحال الأدوات المنزلية وبيع الألبان والخضار والفواكه والبقالات "ميني ماركت" وسوبر ماركت.