ورشة في عجلون حول دور الإعلام في تعزيز دخول المرأة لسوق العمل

الوكيل الإخباري - نظمت جمعية "نساء من أجل العطاء"، اليوم الأحد محطة معرفة راجب في محافظة عجلون، ورشة عن دور الإعلام في الحد من العنف الاقتصادي تحت شعار " كوني قوية لأجلك أنتِ" بالتعاون مع جمعية النساء العربيات، وذلك ضمن برنامج " القوة النسوية في العمل من أجل الحقوق الاقتصادية للمرأة "، بدعم من وزارة الخارجية الهولندية .

اضافة اعلان



وقالت مسؤولة جمعية "نساء من أجل العطاء" ربيعة المومني، إن التدريب ركز على التوعية والتثقيف بأهمية المرأة في المجتمع، ونبذ جميع أنواع العنف التي تتعرض لها، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن باكورة أنشطة الجمعية وبرامجها لمناهضة العنف ضد المرأة.



وقدمت المدربة آلاء أبو هليل، شرحا بالتفصيل عن دور الإعلام في التركيز على حفظ وصون حقوق المرأة، وتسليط الضوء على أبرز حقوقها وتمكينها بجميع المجالات، خصوصا في مناهضة العنف الاقتصادي ضد المرأة.

