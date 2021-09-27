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الإثنين، 27-09-2021 03:41 م

ورشة لشرح دليل نظام الجودة لرياض الأطفال في الكورة

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الاخباري - نظمت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين، ورشة تدريبية لشرح دليل نظام الجودة لرياض الاطفال الحكومية لعام 2021، بمشاركة رؤساء وأعضاء اقسام الرقابة الداخلية في مديريتي التربية والتعليم للواءي الكورة والأغوار الشمالية.

وأكد مدير التربية والتعليم للواء الكورة الدكتور معن الشناق، خلال افتتاح الورشة في مدرسة السمط الأساسية للبنين، أهمية محاور الورشة من خلال تقديمها للدعم الفني لمراجعة السياسات التعليمية الحالية لرياض الأطفال.

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