الوكيل الاخباري - عقدت الوكالة الكورية للتعاون الدولي(كويكا) وجامعة Dong-eui، الشريك المنفّذ، اليوم الخميس، ورشة لعرض نتائج مشروع "إنشاء مدرسة صناعية متخصصة في الزرقاء بتكلفة تبلغ 10.38 مليون دولار، حيث تم من خلال المشروع إنشاء المدرسة الصناعية الأردنية الكورية في الزرقاء.



وحضر الورشة أمين عام وزارة التربية والتعليم، الدكتورة نجوى قبيلات، ومدير مكتب كويكا في الأردن، سو دونغ سونغ، ومديرة المشروع، الدكتورة سونغ جونغ إي، بالإضافة إلى فرق تنفيذ المشروع من الوزارة وجامعة دونغي وممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومكتب كويكا الأردن.

اضافة اعلان