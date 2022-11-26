السبت 26-11-2022
الوكيل الاخباري

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السبت، 26-11-2022 07:00 م

ورشة لكلنا الأردن في العقبة حول مهارات الكتابة لمقترحات المشاريع

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الوكيل الاخباري - نظمت هيئة شباب كلنا الأردن في العقبة، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم السبت، ورشة تدريبية بعنوان "مهارات كتابة مقترحات مشاريع "؛ بهدف إكساب الشباب مهارات حياتية تفاعلية وأدوات معرفية تدعم التطور المهني والشخصي لديهم، بمشاركة 35 شاب وشابة.

واشتملت الورشة التي قدمها المهندس حسن الطورة في مقر الهيئة، على كيفية كتابة مقترح المشروع ودراسة المنهجيات المحددة لكتابة المقترح بشكل متكامل، وطرق دراسة الاحتياجات والفجوات التنموية، والتعرف على آليات جلب الدعم والتمويل، واستعراض أمثلة وتطبيقات عملية لمشاريع ناجحة.

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