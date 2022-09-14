الأربعاء 14-09-2022
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الأربعاء، 14-09-2022 01:09 م

ورشة للتصميم الداخلي في مركز شباب القويسمة

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الوكيل الاخباري- نفذت في مركز شباب القويسمة التابع لمديرية شباب العاصمة، اليوم الأربعاء، ورشة عمل تدريبية للتصميم الداخلي "جبس بورد"، بمشاركة 25 شابا ضمن الفئة العمرية من 18 – 24 عاما في قاعة المركز.

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واشتملت الورشة التي تستمر 5 ايام، على تطبيق عملي، واهم الادوات المستخدمة وكيفية استخدامها وطريقة عمل وتركيب "الجبس بورد"، اضافة الى الادوات الاخرى وكيفية استخدامها وعمل القواطع الجبسية وكيفية قصها وتجميعها.


وقال رئيس المركز احمد بني سلامة، إن هذا النشاط يأتي ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب 2019 – 2025، محور "الشباب والريادة والتمكين الاقتصادي".


وأضاف، أن الورشة تهدف إلى خلق فرص عمل للأشخاص الذين يحاولون البحث عن طريقة لتعلم مهنة تصبح مصدر رزق لهم في المستقبل، وإعطاء مهارات وقدرات جديدة لتأهيل المشاركين وإكسابهم المهارات اللازمة للدخول الى سوق العمل.

 




 

 


 

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