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الأحد، 11-07-2021 07:56 م

ورشة للراغبات بالترشح للانتخابات بالأغوار الشمالية

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الوكيل الاخباري - نظمت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية اليوم الأحد ، ورشة تدريبية بمقر الصندوق ببلدة الشيخ حسين في لواء الأغوار الشمالية ، للراغبات بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات اللامركزية والبلديات .اضافة اعلان


وقدم المدرب الدكتور أشرف القواقزة ، شرحاً عن أهمية المشاركة السياسية للمرأة وتعزيز فرص نجاحها في الانتخابات ، وما يلزم ذلك من معارف ومهارات، مبيناً أهمية الرغبة الحقيقية وتقييم القدرات الذاتية وامتلاك المهارات القيادية للمشاركات الراغبات بالترشح ، وأهمية معرفة قانون الانتخاب والقوانين والتعليمات الناظمة للعملية الانتخابية .

 




 

 


 

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