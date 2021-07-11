ورشة للراغبات بالترشح للانتخابات بالأغوار الشمالية



الوكيل الاخباري -

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نظمت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بالتعاون مع الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية اليوم الأحد ، ورشة تدريبية بمقر الصندوق ببلدة الشيخ حسين في لواء الأغوار الشمالية ، للراغبات بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات اللامركزية والبلديات .وقدم المدرب الدكتور أشرف القواقزة ، شرحاً عن أهمية المشاركة السياسية للمرأة وتعزيز فرص نجاحها في الانتخابات ، وما يلزم ذلك من معارف ومهارات، مبيناً أهمية الرغبة الحقيقية وتقييم القدرات الذاتية وامتلاك المهارات القيادية للمشاركات الراغبات بالترشح ، وأهمية معرفة قانون الانتخاب والقوانين والتعليمات الناظمة للعملية الانتخابية .