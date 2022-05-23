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الإثنين، 23-05-2022 05:52 م

ورشة لمحاربة الظواهر الأمنية السلبية في المجتمع

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الوكيل الاخباري - نظم مركز شابات الرمثا، اليوم الاثنين، ورشة توعوية لمحاربة مجموعة من الظواهر الأمنية السلبية المنتشرة في المجتمع، حاضر فيها كل من النقيب كمال الشواقفة والملازم حمزة ذيابات من مديرة الأمن العام قسم الشرطة المجتمعية.

وتحدث الشواقفة عن أسباب انتشار بعض الظواهر السلبية في المجتمع، وسبل مكافحتها والحدّ من انتشارها، وصولا للقضاء عليها، ومن أبرز هذه الظواهر المخدرات وزيادة حوادث السيارات وإطلاق العيارات النارية والجرائم الإلكترونية.

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