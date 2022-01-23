ورشة لمنسقي العمل التطوعي بالمستقلة للانتخاب

الوكيل الاخباري -أكد أمين عام الهيئة المستقلة للانتخاب، الدكتور عواد الكرادشة، أهمية ادماج وإشراك الشباب في العملية الانتخابية كناخبين ومرشحين ومتطوعين.



جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة العمل الخاصة بتدريب منسقي العمل التطوعي في الدوائر الانتخابية على إجراءات عمل المتطوعين في مرحلة الترشح والاقتراع، وذلك في ضوء استعدادات الهيئة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان والمقرر إجراؤها في آذار القادم.

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