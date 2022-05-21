ورشة ميدانية لهيئة الطاقة حول إجراءات الرقابة والتنظيم والوقاية الاشعاعية

الوكيل الإخباري - نظمت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، اليوم السبت، ورشة عمل ميدانية بهدف تقديم معلومات للشركاء من الإعلاميين والصحفيين المتخصصين في تغطية قطاع الطاقة حول الإجراءات المتخذة للرقابة والتنظيم على عمل قطاع الطاقة وفي مجال الوقاية الإشعاعية.

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وتضمنت الورشة استعراض آخر المستجدات والنتائج المتحققة بخصوص التعرفة الكهربائية وانعكاسها على مشتركي القطاع المنزلي والقطاعات الانتاجية، والاجابة على اي استفسارات او توضيحات بهذا الخصوص.



واطلعت الهيئة الشركاء على المركبات المتنقلة الخاصة بالكشف على المصادر الاشعاعية والنووية وشرح آلية عملها، وقدمت شرحا حول تركيب أجهزة كشف إشعاعي و نووي ثابتة ومحمولة في مركز حدود المنطقة الاردنية السورية المشتركة.



كما تضمنت الورشة زيارة لمشروع الطاقة المتجددة/ رياح الحسين في معان التابع لشركة السمرا لتوليد الكهرباء.



وتستمر أعمال الورشة يوم غد الأحد، في مدينة العقبة بعقد حلقة نقاشية حول أبرز النتائج والاحصائيات المتعلقة بتطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة على مشتركي القطاع المنزلي والانعكاس على القطاعات الانتاجية، وآلية تطبيق التعرفة الكهربائية.



كما تتضمن الورشة جولة ميدانية على مركز الاشعة داخل إحدى المستشفيات في العقبة للاطلاع على الدور الرقابي للهيئة لحماية المرضى والعاملين والمراجعين من الاشعة، وجولة ميدانية على قطاعات إنتاجية لاستعراض انعكاس التعرفة الكهربائية الجديدة على فاتورة الكهرباء لديها



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