ورشتان عن أهمية التعلم عن بعد والتربية الإعلامية بإربد

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





نظم مركز شابات المزار الشمالي التابع لمديرية شباب إربد اليوم السبت، ورشة عبر تطبيق زووم عن "أهمية التعلم عن بعد" بمشاركة 20 من أعضاء المركز.وتحدثت رئيسة المركز آمال اليونس عن أهمية التعليم رغم الظروف الحالية السائدة، والاستفادة من الفرص المتاحة، والسعي بجميع الوسائل لإنجاح العملية التعليمة.كما تحدثت المدربة حنين اليونس عن عناصر التعلم عن بعد ومزاياه وعيوبه، وأهم المنصات التعليمية التي تساعد الطلبة على التعلم عن بعد، وكيفية استخدامها عن طريق الأجهزة الإلكترونية.وتخلل الورشة عرض مجموعة من الأفلام التوضيحية لشرح آلية استخدام بعض المنصات والتطبيقات التعليمية.كما نظم مركز شابات الرمثا التابع لمديرية شباب إربد اليوم ورشة عبر تطبيق زووم، عن التربية الإعلامية والأخبار الزائفة.وتناول المدرب علاء الزعبي عن مفهوم التربية الإعلامية وتحليل المحتوى الإعلامي، وطرق التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.وأشار الزعبي إلى أهمية تطوير مهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية لدى الشباب واكتساب المهارات والخبرات اللازمة في مجال تقييم الأخبار، مع تحري الدقة والموضوعية في الأخبار المنشورة للتمييز بين الأخبار الحقيقية والزائفة.كما عرض لأبرز أساليب التحقق من صحة الأخبار المنشورة على مختلف وسائل الاتصال الاجتماعي. وأكد الزعبي دور الأسرة الأساسي في حماية أبنائهم من مخاطر شبكة الإنترنت ومتابعتهم بوعي مع تقديم النصح والإرشاد اللازم لهم، مشددا على أهمية اكتساب الشباب لمهارات التفكير الناقد وزيادة قدراتهم على التحقق من الأخبار للحد من انتشار الإشاعات المغرضة والتضليل الإعلامي.