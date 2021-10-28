الخميس 28-10-2021
الوكيل الاخباري

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الخميس، 28-10-2021 07:52 م

ورشتا عمل للتعريف بمنصة الأردن المفتوحة للإبداع

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الوكيل الاخباري - نظم المركز الوطني للإبداع التابع للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ورشتي عمل للتعريف بالمركز ومنصة الأردن المفتوحة للإبداع (JOIP) في كل من جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا وجامعة البترا .

وشارك في ورشتي العمل اللتين عقدتا على مستوى عمادات البحث العلمي ومراكز الريادة والابتكار والإبداع في الجامعات المشاركة ،جامعة العلوم التطبيقية، وجامعة الحسين التقنية،وجامعة الزيتونة ،وجامعة الإسراء، وجامعة الشرق الأوسط.

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