وزارات ومؤسسات حكومية تدعو مرشحين لحضور الامتحان التنافسي - أسماء

الوكيل الإخباري - دعا ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، مرشحين لحضور الامتحان التنافسي الإلكتروني.

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ويتنافس المرشحون على وظائف في؛ وزارة الصحة، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، ووزارة الصناعة والتجارة والتموين، ووزارة النقل، ووزارة الشباب، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات، ودائرة الأراضي والمساحة، ومؤسسة الإقراض الزراعي، وسلطة وادي الأردن، وسلطة المياه، ومستشفى الجامعة الأردنية، ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، وهيئة الطاقة الذرية الأردنية، والهيئة البحرية الأردنية.



ويعقد الامتحان التنافسي الإلكتروني، أيام الأربعاء 27 تموز، والخميس 28 تموز، والأحد 31 تموز، والاثنين الأول من آب المقبل، في تمام الساعة 11 صباحا.



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