وزارة الأشغال تجري عمليات صيانة للوحات الإنارة - صور

الوكيل الإخباري - أجرت وزارة الأشغال العامة والإسكان صباح السبت، أعمال صيانة للوحات وحدات الإنارة الكهربائية في عدد من المناطق.



وبينت الوزارة أن الأعمال ستستمر حتى مساء السبت، وتشمل طريقي الخدمات التابعة لطريق المطار وطريق أم البساتين والطريق الصحراوي وأوتوستراد عمان - الزرقاء.



ونوهت الوزارة إلى أن الإنارة في الطرق المذكورة ستكون منارة نهارا وذلك بسبب أعمال الصيانة الجارية.



يذكر أن الوزارة تجري صيانة دورية للوحات الإنارة الكهربائية كافة، وبشكل دوري وبعد كل منخفض جوي يؤثر على المملكة وذلك لضمان ديمومتها.

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