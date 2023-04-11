وزارة الأشغال تحذر من الظروف الجوية السائدة .. وتنشر ارقام الطوارئ

الوكيل الاخباري - حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الثلاثاء، المواطنين من الظروف الجوية السائدة تزامنًا مع تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وفق المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.



وبحسب بيان صحفي صادر عن وحدة الاعلام والاتصال، دعت الوزارة المواطنين سالكي الطرق الخارجية إلى توخي الحيطة والحذر من احتمالية تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الهطولات المطرية الكثيفة التي قد تشهدها بعض مناطق المملكة، وتشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية واحتمالية تشكل الغبار على الطرق في مناطق البادية الشرقية.



وجددت الوزارة دعوتها إلى المواطنين لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، وعدم التردد بالإبلاغ عن أي ملاحظة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:



طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسية 065850111 ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب ): 0780377223 غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الكرك: 0780377242 غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش: 0780377187 غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا: 0780377366 غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان: 0780377338 غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق: 0780377389 غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء: 0780377413 غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة: 0780377158 غرفة عمليات أشغال مديرية محافظة عجلون:0787700258 غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء: 0780377125 غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة: 0780377351 غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد: 0780377276 غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا: 0780377136 غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة: 0780377291 غرفة عمليات مديرية أشغال إقليم البتــــــــرا: 0780377179

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