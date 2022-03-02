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الأربعاء، 02-03-2022 05:34 م

وزارة الأشغال تعلن الطوارئ المتوسطة غدا الخميس

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاربعاء، بدء العمل ضمن خطة الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح يوم غدٍ الخميس ، تزامناً مع الظروف الجوية المتوقعة التي تؤثر على المملكة، وفق المعلومات الواردة عن إدارة الأرصاد الجوية.اضافة اعلان


كما دعت المواطنين إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي حالة طارئة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام 
التالية:

ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس أب )  (0780377223)
 طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111)
غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187)
غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا  (0780377366)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان  (0780377338)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق  (0780377389)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء  (0780377125)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273)
غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394)
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291)
غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــرا (0780377012)

 




 

 


 

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