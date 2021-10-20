وزارة الأشغال تعلن صرف كافة المطالبات المستحقة للمقاولين

الوكيل الاخباري - أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، كافة صرف المطالبات المستحقة للمقاولين، مشيراً لعدم وجود أي مطالبات أو مستحقات للمقاولين لدى الوزارة وكذلك الخاصة بعطاءات اللامركزية والعطاءات المركزية والقضايا الصادرة بحق الوزارة لغاية الأربعاء.



وأضاف في بيان أن كافة المستحقات المالية المترتبة لمستحقيها على وزارة الاشغال ستسدد قبل نهاية العام الحالي لتفادي ترحيل أي التزامات للعام المقبل حتى لا تتحمل خزينة الدولة فوائد تأخير نتيجة تأخر الصرف.

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