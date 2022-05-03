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الثلاثاء، 03-05-2022 02:41 م

وزارة الأشغال تُفعل غرف عمليات تزامناً مع الظروف الجوية السائدة

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الثلاثاء، عن تفعيل غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات التابعة لها بمختلف محافظات المملكة من صباح اليوم، تزامنًا مع الظروف الجوية السائدة.

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وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، جاهزيتها للتعامل مع الظروف الجوية السائدة والظروف الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة ومعالجة الملاحظات الواردة لها على مدار 24 ساعة من خلال فرقها الـ 98 الموزعة على مختلف محافظات المملكة والمزودة بالمعدات والآليات اللازمة، مشيرة إلى أنه تم التعميم على المديريات والمكاتب التابعة لها لإجراء جولات تفقدية دورية للمناطق كافة.


وشددت الوزارة في تعميمها على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر مع شركاء الوزارة للعمل على حل ومعالجة الملاحظات كافة بشكل فوري للحفاظ على ديمومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وفق النهج الحكومي المتبع.
  
ونوهت إلى أنه يتم إغلاق مقاطع من الطرق التي تشهد تدنيا لمدى الرؤية الأفقية بشكل جزئي ومؤقت في حال تطلب الأمر ذلك، حسب تقييم الشركاء في مديرية الأمن العام بالتنسيق مع الوزارة؛ حفاظا على سلامة مستخدمي الطرق.


وجددت الوزارة تحذيرها، للمواطنين سالكي الطرق الخارجية من تدني مدى الرؤية الأفقية بين الحين والآخر بسبب تشكل الغبار، الناتج عن الرياح النشطة المرافقة للمنخفض الخماسيني المؤثر على المملكة وخصوصًا الطريق الصحراوي والطرق شرق المملكة.


وأهابت، بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والتأني خلال القيادة على الطرق الخارجية واتباع قواعد القيادة الآمنة، والانتباه من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، والالتزام بتوجيهات كوادرها العاملة في الميدان وكوادر الشركاء في مديرية الأمن العام، وذلك وفق المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.


كما دعت إلى عدم التردد بالإبلاغ عن أي ملاحظة من خلال التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وغرف العمليات في المحافظات، أو من خلال تطبيق نظام بلاغات الأشغال على الهواتف الذكية أو من خلال غرف عملياتها على الأرقام التالية:
ضابط ارتباط غرفة العمليـــــات (واتس آب )  (0780377223).
 طوارئ الوزارة غرفة العمليات الرئيسيـــــــــة (065850111).
غرفة عمليات أشغال مديرية الكــــــــــــــــرك (0780377231).
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة جــــرش (0780377187).
غرفة عمليات مديرية أشغال مأدبـــــــــــــــــــا  (0780377366) .
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة معــــان  (0780377338).
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة المفـــرق  (0780377389).
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة البلقـــــاء (0780377413).
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الطفيلـــة (0780377435).
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة عجلـــون (0780377324).
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة الزرقــاء  (0780377125).
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العقبـــــة (0780377351).
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة إربـــــــد (0780377273).
غرفة عمليات مديرية أشغال لواء الرمثــــــــــا (0780377394).
غرفة عمليات مديرية أشغال محافظة العاصمة (0780377291).
غرفة عمليات مديرية أشغال اقليم البتــــــــرا (0780377012).

بترا

 




 

 


 

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