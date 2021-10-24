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وزارة الأشغال لـ الوكيل: خطة لإنشاء نفق ضمن مدخل منطقة التطوير الحضري والنقب

الأحد، 24-10-2021 10:09 ص

وزارة الأشغال لـ الوكيل: خطة لإنشاء نفق ضمن مدخل منطقة التطوير الحضري والنقب

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الوكيل الإخباري-خلص- أكدت الناطقة الإعلامية باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندسة عروب العبادي أنه تم الانتهاء من دراسة المقترحات المقدمة من قبل الاستشاري لإنشاء مدخل خاص لمنطقة التطوير الحضري والنقب ويتم حاليا إعداد دراسة فنية لتنفيذ المدخل.

وقالت العبادي اليوم الأحد في تصريح خاص لـ "الوكيل الاخباري" إنه سيتم تنفيذ المشروع بعد انتهاء الاجراءات اللازمة كافة وتوفير المخصصات المالية، مشيرة إلى أنه من الحلول المطروحة إنشاء نفق ضمن المنطقة مع إعادة تأهيل التقاطع وتعديل واقع الإشارة الضوئية القائمة وفق الحلول المواصفات الهندسية المتبعة.

وجاء ذلك على إثر مطالبات من أهالي منطقة "حي البيبسي والنقب" بضرورة إنشاء مدخل لمناطقهم التي تشهد كثافة سكانية عالية .

يذكر أن المنطقة تضم عدة أحياء وإسكانات منها(إسكان حي البيبسي والنقب وإسكان المعلمين وحي أبو غليون ومخيم حطين والتطوير الحضري).

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