وزارة الأوقاف: استبعاد الحاج المصاب بكورونا من السفر

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

كشف مدير عام دائرة الحج والعمرة مجدي البطوش في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الإجراءات المتخذة في حال كانت نتيجة فحص PCR التي يجريها الحجاج إيجابية.



وقال البطوش في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إنه في حال كانت نتيجة الفحص إيجابية (مصاب بكورونا) فإن الحاج لن يستطيع السفر ودخول المملكة العربية السعودية وذلك بعد اشتراط الأخيرة إحضار فحص سلبي النتيجة قبل 72 ساعة.



وأضاف أن الحاج سيفقد بالإضافة إلى عدم أداء فريضة الحج، جزءا من المبالغ المالية التي دفعها وذلك لأنها مخصصة كبدل للخدمات المتفق عليها مع الجانب السعودي والتي لن يستطيع استرجاعها.



وأشار البطوش إلى أنه في حال كانت نتيجة فحص أحد الحجاج الأردنيين إيجابية قبل 72 ساعة، فإنه لن يسافر مع قوافل الحج، وسيتم الاتفاق معه لإرجاع جزء من المستحقات المالية التي دفعها وذلك وفق ترتيبات محددة مع الوزارة.



وبيّن أنه لا يتم تعويض أي حاج مستبعد بآخر من ضمن الذين استكملوا الشروط ضمن القوائم التي لدى الوزارة.

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وكانت اشترطت المملكة العربية السعودية على الحجاج القادمين إليها من جميع أنحاء العالم أخذ مطعوم السحايا باشتراط من المملكة العربية السعودية، إضافة إلى فحص PCR سلبي النتيجة قبل 72 ساعة.



يشار إلى أن أولى قوافل الحجاج الأردنيين ستنطلق يوم الاثنين المقبل، وذلك مع استكمال كافة الترتيبات والإجراءات المتعلقة بالحج من قبل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.