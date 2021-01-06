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الأربعاء، 06-01-2021 10:33 ص

وزارة الأوقاف تدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الجمعة

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الوكيل الاخباري - دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد المملكة الجمعة، تضرعا لله بسبب الانحباس المطري.

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ودعا وزير الأوقاف محمد الخلايلة، المواطنين للمشاركة في صلاة الاستسقاء التي ستقام في مساجد الأردن الجمعة بعد خطبتي وصلاة الجمعة، نظرا لانحباس الأمطار.


وحث الخلايلة المواطنين للاستعداد لهذه الصلاة بالتوبة والاستغفار، وإصلاح ذات البين اقتداء بالسنة النبوية الشريفة في مثل هذه الظروف، مع مراعاة التدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما دعا المصلين الى الالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الجسدي.

 

 

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