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السبت، 21-01-2023 08:32 م

وزارة الأوقاف تدين حرق المصحف الشريف في السويد

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الوكيل الاخباري - دانت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية حرق المصحف الشريف من قبل زعيم حزب متشدد ومتطرف، في العاصمة السويدية ستوكهولم اليوم السبت.

ورفضت وزارة الأوقاف في بيان اصدرته اليوم هذا الفعل معتبرته بمثابة جريمة وإهانة للشعور الديني لكل مسلم على وجه الارض واعتداء على كتابهم المقدس، ومن شأن هذا الجرم الشنيع تأجيج مشاعر الغضب والكراهية بين شعوب العالم وعرقلة مسيرة التعايش الديني بين الناس.

وختمت الوزارة بالتاكيد على أنه يتوجب على الدول إحترام الأديان وعدم السماح للعابثين باستهداف الرموز الدينية المقدسة وخصوصا القرآن الكريم، كتاب الله لما له من خصوصية وقدسية عند جميع المسلمين.

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