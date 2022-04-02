وزارة الأوقاف تراقب التزام المصلين بارتداء الكمامة داخل المساجد

الوكيل الاخباري - "تراقب" وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، التزام المصلين بارتداء الكمامة أثناء وجودهم داخل المساجد وفق ما أفادت الوزارة السبت، في "آخر" إجراء بقي يطبق من سلسلة تعليمات فرضتها جائحة كورونا.



الناطق باسم وزارة الأوقاف حسام الحياري، أوضح لـ"المملكة"، "منذ الأسبوع الماضي أعلنت الوزارة عن بدء استعداداتها لشهر رمضان المبارك من خلال إطلاق أسبوع العناية في المساجد ... وأعلنت الوزارة إقامة صلاة التراويح داخل المساجد خصوصا بعد إصدار أمر الدفاع 36 الذي نص أن تكون المساجد بطاقتها الاستيعابية الكاملة ودون التقيد بمسافات التباعد وبذلك تعود الحياة إلى طبيعتها في جميع المساجد".



وحددت وزارة الأوقاف عدد ركعات صلاة التراويح بـ 20 ركعة.



وتحدث عن "التزام كبير" أظهره المصلون داخل المساجد خلال الفترة السابقة، لكنه أشار إلى "بقاء إجراء واحد داخل المساجد وهو ارتداء الكمامة".



ويعتقد الحياري أنه "لن تسجل مخالفات والوزارة ستراقب من خلال الأئمة ولجان المساجد. وسيتم التأكيد على المصلين الالتزام بارتداء الكمامة أثناء وجودهم داخل المساجد".

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