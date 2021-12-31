الجمعة 31-12-2021
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الجمعة، 31-12-2021 04:35 م

وزارة الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ الخفيفة

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ الخفيفة بدءاً من مساء اليوم الجمعة وحسب تطورات المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة خلال هذه الليلة والأيام القادمة.

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وطلبت من غرف العمليات الرئيسية في الوزارة وفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب المنخفض الجوي.

 

وأكدت الوزارة على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية متابعة أوضاع المناطق الخطيرة والساخنة فيها التي تتأثر بالحالة الجوية، والتأكد من نظافة مجاري السيول والأودية وشبكات تصريف مياه الأمطار، وتفقد وثبيت اليافطات واللوحات الإعلانية والأجسام الصلبة القابلة للتطاير، والتأكد من تقليم أغصان الأشجار القريبة من خطوط شبكات الكهرباء، إلى جانب التفقد والتأكد من تجهيز المعدات والآليات والمركبات التي سيتم تشغيلها أثناء الحالات الطارئة، مع ضرورة توفير احتياطي كافٍ من المحروقات لجميع الآليات.

 

وطلبت الوزارة من البلديات والمجالس ومديرياتها إبلاغ غرفة العمليات الرئيسية فيها بالتطورات أولا بأول، والتنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى في مناطقها وتقديم كافة الجهود والامكانيات المتاحة لديها لمواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي قد ترافق المنخفض.


هواتف غرفة الطوارئ لوزارة الإدارة المحلية:
06-4631987 مباشر
06-4622372 مباشر
المقسم: 4641393-06
فرعي (421) 
فاكسات غرفة الطوارئ المباشرة:
064650239
064652269

 




 

 


 

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