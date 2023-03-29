وزارة الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ المتوسطة بسبب الحالة الجوية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ المتوسطة في المملكة، وحسب تطورات الحالة الجوية التي تؤثر على المملكة حاليا.

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وأكدت الوزارة على غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة والرئيسية في عمّان التعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تصاحب الحالة الجوية، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية في عمّان بالتطورات أولاً بأول عن طريق نظام الطوارئ الخاص بالوزارة.

ودعت الوزارة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في مختلف محافظات وألوية المملكة إلى التنسيق والتعاون الكامل مع الحكام الإداريين وغرف العمليات والطوارئ الأخرى التابعة لوزارة الأشغال العامة والداخلية والدفاع المدني والقوات المسلحة الأردنية وأمانة عمان الكبرى وغيرها، وتقديم لها الآليات والمعدات والكوادر والإمكانيات المتاحة لديها للمساعدة في مواجهة الحالات والأحداث الطارئة التي ترافق الحالة الجوية، وإعلان أرقام هواتف غرف الطوارئ للمواطنين في مختلف وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وتكرار ذلك لضمان التواصل الدائم مع المواطنين.