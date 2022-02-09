الأربعاء 09-02-2022
الوكيل الاخباري

سامسونج جالكسي S22 و S22+ تقدمان تجربة كاميرا ثورية للتصوير في الليل والنهار

الارصاد : انخفاض ملموس على الحرارة وهذه فرص تساقط الثلوج

وزارة الإدارة المحلية تُعلن حالة الطوارئ المتوسطة

الشيخ: تبادل الخبرات مع ديوان الخدمة يعزز الوظيفة العامة في مصر والأردن

مؤسسة ولي العهد تعلن فوز 60 فارساً وفارسة في انتخابات مجالس حقق

بلدية الطفيلة تباشر بردم ومعالجة الآبار المهجورة والحفر الخطرة

روسيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بداية الجائحة

التربية لـ الوكيل : اعلان نتائج التوجيهي سيكون الكترونيا فقط

مطالبة بإصدار قانون للعفو العام في الاردن

صناعة عمان تنظم المؤتمر الدولي للمنظفات في أيار المقبل

الأربعاء، 09-02-2022 06:18 م

وزارة الإدارة المحلية تُعلن حالة الطوارئ المتوسطة

1202215165126581142171


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية، حالة الطوارئ المتوسطة بدءاً من مساء اليوم الأربعاء، وحسب تطورات المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.

وبحسب بيان صحافي، طلبت الوزارة من غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية ضرورة التعامل الفوري مع أية أحداث طارئة قد تصاحب المنخفض الجوي، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية بالوزارة فوراً .

وأعلنت عن أرقام هواتف غرفة الطوارئ الرئيسة في وزارة الإدارة المحلية، وهي064631987/ 064622372، المقسم: 064641393 فرعي (421)، وفاكسات غرفة الطوارئ الرئيسة المباشرة في وزارة الإدارة المحلية: 064650239/064652269.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الشيخ: تبادل الخبرات مع ديوان الخدمة يعزز الوظيفة العامة في مصر والأردن

1120211512235586074058

مؤسسة ولي العهد تعلن فوز 60 فارساً وفارسة في انتخابات مجالس حقق

1202230215018697581202

بلدية الطفيلة تباشر بردم ومعالجة الآبار المهجورة والحفر الخطرة

82021164113441824713

التربية لـ الوكيل : اعلان نتائج التوجيهي سيكون الكترونيا فقط

3

صناعة عمان تنظم المؤتمر الدولي للمنظفات في أيار المقبل

22022894114467777124

6 مترشحين لمنصب رئيس بلدية الزرقاء و67 للعضوية

أخبار متعلقة
d

الكلالدة : 3154 طلب ترشح للانتخابات حتى الآن

M63A2667

المنخفض الأخير يرفد السدود بـ 6 مليون متر مكعب

WhatsApp Image 2022-01-31 at 1.02.52 PM

الطاقة: دراسة لتحويل شبكات الكهرباء إلى ذكية

ikliu - Copy

الزراعة: لم نُهمل أي ملاحظة خلال المنخفض

1202226211425427274589

طوارئ الإدارة المحلية تعاملت مع 432 حادثا وشكوى وملاحظة خلال المنخفض

120221515719540832853

الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ القصوى بالجنوب