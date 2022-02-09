وزارة الإدارة المحلية تُعلن حالة الطوارئ المتوسطة

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الإدارة المحلية، حالة الطوارئ المتوسطة بدءاً من مساء اليوم الأربعاء، وحسب تطورات المنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة.



وبحسب بيان صحافي، طلبت الوزارة من غرف الطوارئ في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة ومديريات الشؤون البلدية في المحافظات والألوية ضرورة التعامل الفوري مع أية أحداث طارئة قد تصاحب المنخفض الجوي، وإبلاغ غرفة الطوارئ الرئيسية بالوزارة فوراً .



وأعلنت عن أرقام هواتف غرفة الطوارئ الرئيسة في وزارة الإدارة المحلية، وهي064631987/ 064622372، المقسم: 064641393 فرعي (421)، وفاكسات غرفة الطوارئ الرئيسة المباشرة في وزارة الإدارة المحلية: 064650239/064652269.

اضافة اعلان