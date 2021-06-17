وزارة الاقتصاد الرقمي تبدأ بتطبيق نظام الشراء الإلكتروني

الوكيل الإخباري - بدأت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتطبيق نظام الشراء الإلكتروني، حيث تم نشر أول عطاء يخص الوزارة كجهة مشترية على بوابة نظام الشراء الإلكتروني الأردني.

اضافة اعلان



وقال مدير عام دائرة المشتريات الحكومية بالوكالة ياسر خوالدة، إن هذا الإجراء يأتي في إطار التعاون والتنسيق المشترك مع الوزارة التي تم وضعها في خطة العمل التنفيذية للدائرة.



وأكد خوالدة في بيان صحفي اليوم الخميس، أن العمل يتم حاليا وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لوضع خطة عمل لتطبيق نظام الشراء الإلكتروني الأردني لكافة العمليات الشرائية وجميع اللجان المشكلة بموجب نظام المشتريات الحكومية رقم 28 لسنة 2019 في الوزارة، للتسهيل على المهتمين و المناقصين الاطلاع على العمليات الشرائية التي تخص الوزارة على بوابة نظام الشراء الإلكتروني، وكذلك على الموقع الإلكتروني للوزارة.



وبحسب البيان أكدت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالوكالة سميرة الزعبي أهمية البدء بتطبيق العمل بنظام الشراء الإلكتروني الأردني، ما يشكل خطوة مهمة في عملية التحول الرقمي للخدمات والإجراءات التي تقدمها الوزارة وبما يسهم بشكل كبير في توفير الوقت والجهد على جميع الأطراف.



وأشارت إلى سعي الوزارة خلال الفترة المقبلة إلى طرح جميع عطاءات الوزارة من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني، داعية جميع المناقصين والمهتمين والمتعاملين مع الوزارة إلى التسجيل على النظام.

