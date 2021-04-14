وزارة الاقتصاد الرقمي : رسائل نصية لحملة التصاريح القديمة

الوكيل الاخباري - قامت وزارة الاقتصاد الرقمي و الريادة بإرسال رابط يستهدف مجموعة من حملة التصاريح القديمة بغرض استكمال بياناتهم لوجود نقص في معلومات التصريح حيث تم ارسال هذه الرسالة إلى ارقام الهواتف التي قامت بالاستعلام عن التصاريح.

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واكدت الوزارة انه في حال وجود نقص بالبيانات ستعود التصاريح لجهة ومصدر اصدار التصريح لاجراء اللازم ويكون القرار لجهة الاصدار لابقائها او الغائها.

واوضحت الوزارة بأن الاشخاص الذين استلموا الرسالة قد لا يكونوا معنيين بتحديث بياناتهم بل استعلموا عن التصريح لاشخاص اخرين من خلال ارقامهم.