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الأحد، 17-07-2022 04:25 م

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تحذر من فتح روابط وهمية خبيثة

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الوكيل الاخباري - حذرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة من روابط وهمية خبيثة، تخدع المواطنين بأنها تقدم مساعدات مالية لكن عند فتح تلك الروابط فإنها تعمل على سرقة بياناتهم الشخصية.

ونصحت الوزارة المواطنين بالرجوع إلى المواقع الإلكترونية أو الصفحات الرسمية الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من صحة تلك الأخبار، وتحذر الوزارة من عدم تداول تلك الروابط أو الدخول إليها.

وتنصح الوزارة المواطنين بعدم مشاركة بياناتهم الشخصية والمالية مع اي منشور او رابط على منصات التواصل الاجتماعي.

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