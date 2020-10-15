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الخميس، 15-10-2020 09:55 م

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعتذر عن استقبال المراجعين بعد ثبوت إصابات بكورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اعتذارها عن استقبال مراجعيها لمدة يومين اعتباراً من صباح يوم الاحد الموافق 18-10-2020.
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وأشارت الوزارة في بيان صحفي مساء اليوم، إلى أن تعليق استقبال المراجعين جاء بعد ثبوت إصابة موظف وعاملين اثنين داخل مبنى الوزارة بفيروس كورونا مساء اليوم الخميس، وجاء ذلك خلال قيام الوزارة بعمل فحوصات عشوائية لعدد من موظفين الوزارة مساء يوم أمس.

حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية وفقاً للبروتوكول المعتمد من قبل وزارة الصحة وحفاظاً على سلامة الجميع.

 




 

 


 

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