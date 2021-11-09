وزارة البيئة : الطفيلة الأنقى هواء بين محافظات المملكة



الوكيل الاخباري - اعتبر مدير مديرية الرصد والتقييم البيئي في وزارة البيئة المهندس علي المشني أن محافظة الطفيلة الأنقى هواء من بين محافظات المملكة لانخفاض نسب ملوثات الهواء في المحافظة.



وأكد المشني خلال جلسة حوارية نظمتها مديرية بيئة الطفيلة اليوم بعنوان "الرصد والتقييم البيئي"، أن مؤشرات عمليات الرصد المستمرة تظهر جودة نوعية الهواء المحيط في مختلف مناطق الطفيلة مشيرا إلى أن المحافظة تضم ثلاث محطات لرصد الهواء في منطقة القادسية الى جانب استحداث محطة رابعة في منطقة الحسا.

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