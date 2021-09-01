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الأربعاء، 01-09-2021 01:28 م

وزارة البيئة تتسلم طائرة ضمن مشروع الرصد الوطني

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الوكيل الاخباري - تسلمت وزارة البيئة اليوم الأربعاء، من خلال الإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة، طائرة دون طيار، مقدمة من وكالة حماية البيئة النمساوية الجهة المنفذة لمشروع التجهيزات الخاصة بنظام المعلومات والرصد الوطني الخاص بالنفايات.

وقال أمين عام الوزارة الدكتور محمد الخشاشنة ان هذا المشروع يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة البيئة مع الشركاء والمعنيين بهدف تعزيز الرقابة على إدارة النفايات، من خلال انشاء نظام وطني للرقابة والرصد خاص بالنفايات في المملكة.

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