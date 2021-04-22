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الخميس، 22-04-2021 10:52 م

وزارة البيئة تشارك العالم الاحتفال بيوم الأرض العالمي

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الوكيل الاخباري -  شاركت وزارة البيئة الاحتفال باليوم العالمي للأرض، والذي يصادف اليوم الخميس 22 نيسان ويعتبر حدثاً عالمياً تشارك به اكثر من 193 دولة حول العالم، بهدف مناقشة جميع القضايا والمستجدات التي تطرأ على كوكب الأرض ووضع الحلول المناسبة للمحافظة المستدامة عليه.
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وبحسب بيان صحفي اصدرته الوزارة، تشتمل فعاليات الوزارة على بث الرسائل الإلكترونية عبر مواقع الوزارة ومواقع التواصل الاجتماعي للمديريات في المحافظات، للحديث عن أهمية هذه المناسبة وموضوعها لهذا العام وهو إستعادة أرضنا كشعار اطلق لهذه المناسبة.

 




 

 


 

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