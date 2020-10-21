وزارة البيئة تعتذر عن استقبال المراجعين بسبب إصابات بكورونا

الوكيل الاخباري -

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تعتذر وزارة البيئة عن استقبال المراجعين ليوم غد الخميس بسبب اكتشاف إصابة بفيروس كورونا المستجد بين موظفي الوزارة.وقال وزير البيئة نبيل مصاروة اليوم الاربعاء: نعتذر من المواطنين كافة الذين لديهم مراجعات تتعلق ببعض المعاملات لدى الوزارة أو أي إجراء يقتضي المراجعة او المتابعة، وذلك بسبب الظروف الراهنة والمتعلقة باكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين موظفي الوزارة.ودعا جميع الموظفين الذين حضروا إلى مركز الوزارة هذا الأسبوع، للحضور غدا لإجراء فحص PCR الساعة العاشرة صباحا في مركز الوزارة، على أن تتم المغادرة بعد إجراء الفحص مباشرة.