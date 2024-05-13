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الإثنين، 13-05-2024 02:53 م

وزارة البيئة تكرّم المدارس الفائزة بمسابقة "المستقبل الأخضر"

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الوكيل الاخباري- كرّمت وزارة البيئة اليوم الاثنين، في مسرح الحسين الثقافي المدارس الفائزة بالمسابقة البيئية، تحت عنوان "المستقبل الأخضر"، بحضور مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة تامبي حمكري وأمين عام وزارة البيئة المهندس عبد المجيد خابور وأمين عام وزارة التربية والتعليم سحر شخاترة.

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وكانت وزارة البيئة قد أطلقت المسابقة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2023_2024 ، لطلبة المدارس الحكومية والخاصة في جميع محافظات المملكة.


وقال أمين عام وزارة البيئة المهندس عبد المجيد خابور إن المسابقة جاءت في إطار حملات التوعية التي تسعى لنشر ثقافة تحافظ على البيئة بشكل مستدام، في إطار المبادرة الملكية السامية ، التي أطلقتها وزارة البيئة بالتعاون مع الشركاء في وزارة التربية وشملت محافظات المملكة كافة.


وأضاف خابور أن وزارة البيئة أخذت على عاتقها السير بخطى ثابتة نحو بناء شراكات إستراتيجية مع المؤسسات التربوية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني ، تمثلت بالعديد من الروابط المشتركة ومذكرات التفاهم والاتفاقات التي لها علاقة مباشرة بالمواضيع البيئية وتأخذ أشكالا مختلفة، منها ما نشهده اليوم من إطلاق حفل تكريم المدارس والطلبة الفائزين بالمسابقة البيئية المدرسية ( المستقبل الأخضر )، والتي تهدف إلى إرساء أسس التعليم البيئي من أجل الاستدامة ، حيث أدركت الوزارة أهمية إيجاد آليات وطنية فاعلة لدعم مسيرة التعليم البيئي وبما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ، وكما هو الحال بالنسبة لتطوير مفهوم النشاطات اللامنهجية الخاصة بتعديل السلوك ورفع درجة الوعي البيئي وزيادة فاعليتها ورفع كفاءة القائمين عليها في مؤسساتنا التعليمية، مؤكدا أهمية الاستثمار في الأجيال القادمة ، باعتبارها حجر الأساس لرفع الوعي والارتقاء بالسلوك البيئي ، والتي على أساسها جاء إطلاق وتنفيذ المبادرة ، مما يعني ضرورة استهداف طلبة المدارس بشكل مباشر من خلال المناهج الدراسية والأنشطة اللامنهجية.

 




 

 


 

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