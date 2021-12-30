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الخميس، 30-12-2021 07:16 م

وزارة البيئة والمركز الوطني للعدالة البيئية يوقعان اتفاقية لتنفيذ مشروع تعزيز الزراعة المائية

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الوكيل الاخباري - وقعت في وزارة البيئة اليوم الخميس، اتفاقية تعاون بين المركز الوطني للعدالة البيئية NCEJ ووزارة البيئة/ صندوق حماية البيئة، لتنفيذ مشروع "تعزيز الزراعة المائية المنزلية من خلال التمكين البيئي في مواجهة أزمة كورونا"، ويعد هذا النوع من الزراعة من الأساليب الزراعية الذكية مناخياً.

ووقع الاتفاقية عن جانب الوزارة وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة وعن جانب المركز الدكتور محمد عيادات.

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