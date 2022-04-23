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السبت، 23-04-2022 10:14 ص

وزارة التخطيط تبحث مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سبل دعم جهود الأردن الإصلاحية

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الوكيل الإخباري - بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في واشنطن مع نائبة مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إيزوبيل كولمان، سبل دعم جهود الأردن الإصلاحية والتنموية وأولويات ومجالات التعاون المستقبلية بين البلدين في القطاع التنموي وفي قطاعات المياه والتنمية الاقتصادية والتعليم والرعاية الصحية، فضلا عن دعم الشباب والمرأة.

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وأكد الشريدة، خلال هذا اللقاء، أن الحكومة الأردنية تتطلع إلى المزيد من التعاون بين البلدين على مختلف الصعد وفي شتى المجالات، والذي سيكون له الأثر الكبير في دعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتنموية الوطنية.
وحضر اللقاء سفيرة المملكة في واشنطن دينا قعوار.


 




 

 


 

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