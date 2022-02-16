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الأربعاء، 16-02-2022 09:40 م

وزارة التخطيط تصدر بياناً هاماً حول تقرير البنك الدولي عن أزمة وشيكة في الأردن

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الوكيل الاخباري - صرح الناطق الإعلامي باسم وزارة التخطيط والتعاون الدولي بأن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية من أخبار مغلوطة مفادها أن "البنك الدولي يحذر من أزمة وشيكة في الأردن" هو عار عن الصحة ولا تمت للواقع أو للتقرير بأية صلة.

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وقال الناطق الإعلامي بأنه قد تم التواصل مع المعنيين في البنك الدولي الذين أبدوا استغرابهم حول الاستنتاجات الواردة على المواقع الإخبارية، خاصة وأن التقرير يغطي كافة دول العالم، حيث قامت معظم المواقع بسحب الخبر بعد التأكد من وجود المغالطات الواضحة فيه.


مؤكداً أن السياسات المالية والنقدية الحصيفة التي يتخذها الأردن قد مكنته من تجاوز أصعب الظروف والاستمرار في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتوفير سبل الحماية الاجتماعية للمواطنين، منوهاً إلى أهمية توخي الدقة في نشر المعلومة والرجوع إلى المصادر الموثوقة.

 




 

 


 

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