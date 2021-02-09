وزارة التربية: إصابة 14 معلما وإداريا و12 طالبا بكورونا

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -قالت وزارة التربية والتعليم إن اليوم الدراسي الثالث من عودة الطلبة للتَّعليم الوجاهي قد سار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 9 شباط كما هو مخطَّطٌ له بالدوام الوجاهي لطلبة الصف الثالث وتم استقبالهم من معلميهم و توزيعهم إلى مجموعات وفق المساحات المتوفرة في الغرف الصفية و تدريبهم على البروتوكول الصحي وتوزيع النشرات التوعوية والكتب المدرسية عليهم.



وأضافت في تقريرها اليومي الذي صدر اليوم بأنه قد راجع المدارس عدد من طلبة الصف العاشر لاستلام الكتب المدرسية وفق البرنامج الذي اعدته وزارة التربية والتعليم لهذه الغاية، حيث كانت جميع الكتب متوفرة لهذه الفئة باستثناء كتابي علوم الارض والعلوم الحياتية لمدارس بعض المديريات،وسيتم توريد الكتب من المطابع تباعًا حتى يوم الخميس 11 شباط.



وأشار التقرير أن نسبة الحضور الإجمالية للطلبة في المدارس الحكومية بلغت 60% من الفئة المستهدفة من الطلبة في المدارس الحكومية مبيِّنًا أنَّ النسبة التراكمية للطلبة الذين اختار أولياء أمورهم خطِّيًّا التعليم عن بعد 17% من مجموع الطلبة الذين حضروا للأيام الثلاثة الأولى.



وبيَّنت الوزارة أنَّ درجة الالتزام الكلِّيَّة بالبروتوكول الصحي بلغت 97.5%.

وحول عدد الإصابات أوضح التقرير أنها قد توزعت بين 11 معلمًا ومعلمة لم يلتحق 6 منهم بالدوام و 3 إداريين كانوا قد التحقوا بالدوام لغاية يوم أمس و 12 إصابة لطلبة من الفئة العمرية المستهدفة بالدوام في المرحلة الأولى وفق نتائج فحوصات يوم أمس ولم يلتحق أي منهم بالتعليم الوجاهي منذ بدئه الأحد الماضي، مضيفًا أنَّه قد تم تطبيق البروتوكول الصحي بالعزل المنزلي على جميع المصابين وإجراء الفحوصات للمخالطين اللصيقين.



وأكَّدت وزارة التربية أنها تابعت اليوم جميع الملاحظات والشكاوى الواردة لغرفة العمليات مع المدارس المخالفة من أجل تصويب الأوضاع واتخاذ الإجراءات بحق المدارس التي لا تصوِّب المخالفات.

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وشدّدت الوزارة على الاستمرار بالتقيد بالبروتوكول الصحي و لا سيَّما ارتداء الكمامة والتَّباعد واستخدام المعقِّمات، علمًا بأن فرقها التفتيشية في مركز الوزارة والمديريات مُستمِرَّةٌ في الزيارات الميدانية للمتابعة والتفتيش على جميع المدارس .





