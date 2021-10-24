وزارة التربية : اختبار الشهر المقبل

الوكيل الاخباري - مدير إدارة التعليم في الوزارة، سامي المحاسيس الأحد ان التعليم شهد في الأردن انقطاعات خلال العام الماضي والحالي؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا وسط اعتماد على التعليم عن بعد، لكن الحكومة أعادت فتح المدارس منتصف آب الماضي لبرنامج تعويض الفاقد التعليمي "غير الملزم" لجميع الطلبة قبل أن يعود الطلبة كليا إلى مدارسهم مطلع أيلول الماضي.



وقال المحاسيس إن وزارة التربية ستقوم، الشهر المقبل، بـ "عمل اختبار في مادتي الرياضيات واللغة العربية من أجل الحكم على الفاقد التعليمي في المرحلة الأولى".



ودعا إلى "عدم الالتفات إلى الإشاعات التي تتحدث عن النية للعودة للتعليم عن بعد".



وقال: "من خلال الزيارات الميدانية إلى المدارس فإنها تعيش حالة تعليمية صحية وكأننا قبل كورونا. هناك التزام من قبل المعلمين والتزام ملفت من قبل الطلبة بارتداء الكمامة".



وأشار إلى "العمل على توجيه إدارات المدارس للمحافظة على صلاحية المياه في المدارس منذ بداية العام الدراسي".

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