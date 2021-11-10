وزارة التربية : ارتأينا ان يكون طلبة المدارس في بيوتهم في مربعانية الشتاء

الوكيل الاخباري - اكد الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد مساعفة أن الخبراء أكدوا أن الفيروس ينتشر بشكل كبير في فصل الشتاء، لذلك ارتأينا أن يكون الطالب في مربعانية الشتاء في بيته خلال الفترة 23 كانون الأول حتى 1 شباط من العام القادم، احترازيا لمنع انتشار العدوى بين الطلبة.



وقال إن من مبررات تقديم الامتحانات، أن امتحانات التوجيهي للدورة التكميلية ستعقد في 30 كانون الأول، ولا نريد اختلاط طلبة التوجيهي مع طلبة المدارس، كما ان مراكز تقديم الامتحانات هي المدارس.



وذكر أن وزارة التربية حافظت على عدد أيام الدراسة الفعلية خلال العام الدراسي، وبحسب قانون وزارة التربية من المادة 40 من قانون 3 /1994 بأن عدد أيام الدراسة 195 يوما ولا يزيد عن 200، وما قمنا به هو تخفيض عدد أيام الفصل الدراسي الاول و اضفناها للفصل الدراسي الثاني.

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