الخميس 11-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الامن العام : القبض على ثلاثة أشخاص حاولوا الاحتيال على أحد البنوك

حالة الطقس يوم غد الجمعة

ثلوج على ارتفاع 600 متر بالاردن الاسبوع القادم

تحذير من العودة الى الحظر الشامل بالاردن

وزارة التربية: استمرار التعليم بالمدارس مرهون بهذين الأمرين

تطوير لقاح مضاد لسلالات كورونا الجديدة

تراجع أسعار الذهب عالميا

دعم مادي لكوادر صحية بالاردن

إصدار الأمر المالي رقم 2 للوزارات والدوائر الحكومية للشهر الحالي

النعيمي : التعليم حقٌ أساسي من حقوق الإنسان

الخميس، 11-02-2021 08:26 م

وزارة التربية: استمرار التعليم بالمدارس مرهون بهذين الأمرين

2202111152654643983868


 الوكيل الاخباري - قالت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، الخميس، إنّ "التعليم الوجاهي مستمر ما لم يحدث شيء".
اضافة اعلان

وأضافت قبيلات، لـ "المملكة"، أن استمرار التعليم الوجاهي مرهون بأمرين، "درجة التزام مجتمع المدرسة من طلبة ومعلمين وإداريين بالبرتوكول الصحي، والانتشار المجتمعي للوباء".

وأشارت، إلى أن "أي مدرسة يكون تقييمها (منخفض) من ناحية الالتزام بإجراءات السلامة العامة؛ سيتم تحويلها للتعليم عن بُعد وإغلاقها لفترة لتصويب وضعها".

ولفتت، إلى أن "تغيير التعليم أيضا في حال كانت هناك قرارات حكومية من خلال القطاعات على مستوى الأردن".

وأكدت قبيلات، "المكان الطبيعي للطلبة للتعلم داخل المدرسة"، حيث إنّ الوضع حاليا مطمئن ودرجة الالتزام بالبرتوكول الصحي مرتفعة".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
22021721046141973224

الامن العام : القبض على ثلاثة أشخاص حاولوا الاحتيال على أحد البنوك

220211022341414185125

تحذير من العودة الى الحظر الشامل بالاردن

220212131821238047627

دعم مادي لكوادر صحية بالاردن

1202127174057575058956

إصدار الأمر المالي رقم 2 للوزارات والدوائر الحكومية للشهر الحالي

2202171765486054581

النعيمي : التعليم حقٌ أساسي من حقوق الإنسان

2202110185656642632906

وزارة التربية: 74 إصابة كورونا لطلبة ومعلمين

أخبار متعلقة
220214201719557742161

وزير التربية : هناك مخاطر في عودة التعليم

120213120256901889594

عبيدات : العودة للحظر الشامل يوم الجمعة في هذه الحالة

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية : لا قرار رسمي حتى اللحظة

12202019104715276653912

توصية بعودة التعليم الوجاهي بحذر بالمدارس والجامعات