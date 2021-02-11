وزارة التربية: استمرار التعليم بالمدارس مرهون بهذين الأمرين

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





قالت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، الخميس، إنّ "التعليم الوجاهي مستمر ما لم يحدث شيء".وأضافت قبيلات، لـ "المملكة"، أن استمرار التعليم الوجاهي مرهون بأمرين، "درجة التزام مجتمع المدرسة من طلبة ومعلمين وإداريين بالبرتوكول الصحي، والانتشار المجتمعي للوباء".وأشارت، إلى أن "أي مدرسة يكون تقييمها (منخفض) من ناحية الالتزام بإجراءات السلامة العامة؛ سيتم تحويلها للتعليم عن بُعد وإغلاقها لفترة لتصويب وضعها".ولفتت، إلى أن "تغيير التعليم أيضا في حال كانت هناك قرارات حكومية من خلال القطاعات على مستوى الأردن".وأكدت قبيلات، "المكان الطبيعي للطلبة للتعلم داخل المدرسة"، حيث إنّ الوضع حاليا مطمئن ودرجة الالتزام بالبرتوكول الصحي مرتفعة".