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الإثنين، 29-11-2021 10:07 م

وزارة التربية : الإصابات بكورونا بين المعلمين في المدارس بدأت تتزايد

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة التربية والتعليم الاثنين، إن الإصابات بفيروس كورونا بين المعلمين في المدارس "بدأت تتزايد"، مشيرة إلى "قلق" من أعداد الإصابات بين الطلبة بالوباء.

وبحسب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة، نجوى قبيلات، لبرنامج صوت المملكة، يبلغ العدد الإجمالي للإصابات النشطة بين المعلمين 2271 إصابة و515 إصابة بين الإداريين ، ولا تزال في الحجر المنزلي الآن.

وأشارت إلى أن "مجموع الفحوص العشوائية التي أجريت منذ بدأنا إجرائها حتى الآن 113 ألف و133 فحصا عشوائيا، وهذه الفحوص التي تجريها وزارة التربية بالتعاون مع نقابة الصيادلة ووزارة الصحة".

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