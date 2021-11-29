الإثنين 29-11-2021
الوكيل الاخباري

وزيرة الثقافة ترعى المهرجان النسوي الأول بمخيم البقعة

منتدى الرصيفة الثقافي يقيم مهرجان التراث الأردني الفلسطيني

وزير الداخلية : بسط سيادة القانون بما يصون كرامة الإنسان

بايدن : لا داعي للهلع بسبب المتحور أوميكرون

مصدر : الاغلاقات والحظر بكافة أشكاله مستبعد بالاردن

وزارة التربية : الإصابات بكورونا بين المعلمين في المدراس بدأت تتزايد

الخدمة المدنية يطلق برنامجاً تعريفياً لمسؤولي الموارد البشرية

الفايز يؤكد تضامن الأردن مع الشعب الفلسطيني

توضيح حكومي حول امر الدفاع رقم 35

الامن العام : القبض على شخصين ظهرا بفيديو المركبة العمومية

الإثنين، 29-11-2021 10:07 م

وزارة التربية : الإصابات بكورونا بين المعلمين في المدراس بدأت تتزايد

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - قالت وزارة التربية والتعليم الاثنين، إن الإصابات بفيروس كورونا بين المعلمين في المدراس "بدأت تتزايد"، مشيرة إلى "قلق" من أعداد الإصابات بين الطلبة بالوباء.

وبحسب الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة، نجوى قبيلات، لبرنامج صوت المملكة، يبلغ العدد الإجمالي للإصابات النشطة بين المعلمين 2271 إصابة و515 إصابة بين الإداريين ، ولا تزال في الحجر المنزلي الآن.

وأشارت إلى أن "مجموع الفحوص العشوائية التي أجريت منذ بدأنا إجرائها حتى الآن 113 ألف و133 فحصا عشوائيا، وهذه الفحوص التي تجريها وزارة التربية بالتعاون مع نقابة الصيادلة ووزارة الصحة".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

وزيرة الثقافة ترعى المهرجان النسوي الأول بمخيم البقعة

w

منتدى الرصيفة الثقافي يقيم مهرجان التراث الأردني الفلسطيني

1120211418185753511906

وزير الداخلية : بسط سيادة القانون بما يصون كرامة الإنسان

w

الخدمة المدنية يطلق برنامجاً تعريفياً لمسؤولي الموارد البشرية

d

الفايز يؤكد تضامن الأردن مع الشعب الفلسطيني

11202129144124198581995

الامن العام : القبض على شخصين ظهرا بفيديو المركبة العمومية

أخبار متعلقة
التربية

التربية تعلن الدفعة الثانية من المرشحين لقروض إسكان المعلمين

وزارة التربية والتعليم

تعميم من وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس بالمملكة

التربية والتعليم

التربية تعمم حول امتحانات رتب المعلمين

فلوس 2

تأخر المنح الخارجية يحرم معلمين من رواتبهم

1635682522755

إجراء اختبارات لمُدرّسين أردنيين للعمل في قطر

10202127141653322000047

اجراءات من وزارة التربية والتعليم بشأن العودة إلى التعليم عن بعد