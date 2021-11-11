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الخميس، 11-11-2021 03:42 م

وزارة التربية : التعليم الوجاهي مستمر

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة على أهمية التعليم الإلكتروني والتمكين الرقمي في مهارات القرن الحادي والعشرين للطلبة والمعلمين، مبينا أن هذه المهارات أصبحت ضرورة ولم تعد ترفا.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور العجارمة مندوبا عن وزير التربية والتعليم اليوم الخميس في الجلسة النقاشية التي عقدتها مبادرة مدرستي، إحدى مبادرات صاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، لدراسة أثر مشروع “التوأمة الإلكترونية” على المدارس والمعلمين، وسبل تطوير المشروع وتوجيهه ليتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحسين مخرجات التعليم.

وبين الأمين العام خلال الجلسة التي شارك فيها مدير الثقافة العسكرية ومندوب مدير التعليم في وكالة الغوث ومجموعة من الخبراء وذوي الاختصاص في مجال التعليم وعددا من المعلمين ومديري المدارس المشاركة في التوأمة، أن هذا المشروع يشكل قيمة مضافة لبرامج الوزارة، مؤكدا الاستمرار في مشروع التوأمة ومأسسته، وتعميم قصص النجاح التي يزخر بها الميدان التربوي.

كما أكد أن الوزارة تؤمن بأهمية التعليم الوجاهي، مبينا أنها لجأت إلى التعليم عن بُعد في وقت الضرورة وفي ظرف استثنائي، حيث كان الخيار الوحيد في العالم في ظل جائحة كورونا، مشيرا إلى استمرار الوزارة بالتعليم الوجاهي.

وعرض جهود الوزارة في تجربة التعليم والتعلم عن بُعد، مبينا أن الأردن حقق قفزة، ونقلة نوعية في هذا المجال رغم ظروف الجائحة.

وأعرب الدكتور العجارمة عن شكر الوزارة لمبادرة مدرستي على جهودها وتعاونها الدائم مع الوزارة، والاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل للحكومة الأردنية بشكل عام وقطاع التربية بشكل خاص.

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