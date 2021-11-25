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الخميس، 25-11-2021 05:14 م

وزارة التربية : التعليم الوجاهي مستمر

المدارس


الوكيل الاخباري - دعا أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، مديري التربية والتعليم إلى القيام بزيارات ميدانية للمدارس والاطلاع عن كثب على الواقع التربوي واحتياجاته، مؤكدا أن المعلم كان وما زال وسيبقى محط اعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني، ولزاما علينا مساندته وإيجاد الحلول المناسبة لقضاياه كافة.

وأشار إلى أن الوزارة تولي النشاطات اللاصفية كل الاهتمام والرعاية، نظرا لأهميتها في صقل شخصية الطالب، وتوفير مساحة للترفيه وإبداء الرأي والمناظرات والمسابقات الثقافية والرياضية، لافتا إلى أن هذه النشاطات تجمع الطلبة على حب المدرسة والانتماء إليها.

وبين أن الاختبارات الدولية أظهرت أن السبب في تفوق الطلبة يعود إلى حبهم لمدرستهم وزيادة دافعيتهم بسبب النشاطات اللاصفية فيها.

وجدد الدكتور العجارمة تأكيد الوزارة على الاستمرار في التعليم الوجاهي، مؤكدا أهمية الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والتباعد الجسدي، باعتباره مسؤولية الجميع؛ المعلمين والطلبة والأهالي.

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