الخميس 02-02-2023
الوكيل الاخباري

الملك يلفت إلى الحرص على مواصلة التنسيق والتعاون مع أمريكا

30 مليار دينار الدين الحكومي لنهاية تشرين الأول الماضي

محافظة يقرر ايقاف التنقلات الداخلية في وزارة التربية

التربية تعلن عن البدء بتقديم طلبات النقل الخارجي

وزارة التربية : الفصل الثاني سيبدأ في موعده

السفير الهولندي للشباب والعمل والتعليم يزور أحد التدريبات العملية لبرنامج التدريب الزراعي

تهنئة سيف زياد سمور بمناسبة نجاحه

الملك: القدس بالنسبة للأردن ولعائلتي لم تكن أمرا سياسيا قط

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الاردن

مستشفى الملك المؤسس ينظم يوماً ترفيهياً لأطفال مرضى السرطان

الخميس، 02-02-2023 04:21 م

وزارة التربية : الفصل الثاني سيبدأ في موعده

مدرسة


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر مطلع أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ يوم الأحد المقبل كما أعلنت الوزارة سابقا ، نافياً ما يتم تناقله حول تأجيله بسبب الظروف الجوية السائدة بالمملكة .

وفي وقت سابق  أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم، د. نجوى قبيلات،أنه "تم العمل على صيانة المدارس وتجهيزها للفصل الدراسي الثاني وتم رفد بعضها بـ 8000 مدفأة كاز لضمان تدفئة الطلاب في ظل الظروف الجوية السائدة".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

السفير الهولندي للشباب والعمل والتعليم يزور أحد التدريبات العملية لبرنامج التدريب الزراعي

w

الملك: القدس بالنسبة للأردن ولعائلتي لم تكن أمرا سياسيا قط

w

مستشفى الملك المؤسس ينظم يوماً ترفيهياً لأطفال مرضى السرطان

وزارة التربية والتعليم

%66.2 نسبة النجاح العامة في تكميلية التوجيهي

f

وزير الطاقة يلتقي الحكام الإداريين بوزارة الداخلية

1020222103929717754565

ورشة توعوية حول الوقاية من مرض الكوليرا في سهل حوران

أخبار متعلقة
0L5A1485 - Copy

#المدينة_الجديدة يتصدر تفاعل الأردنيين على تويتر الأربعاء

0L5A9519

الصحة تعلن مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

324879387_902081520968294_2398553684675243652_n

الأمن: الأردن بلا وفيات بحوادث السير خلال 24 ساعة

w

الزراعة وجمعية مربي الأسماك توقعان اتفاقية تعاون لتنظيم سوق الأسماك المركزي

الامن

كلية الدفاع المدني تحقق نسب نجاح متميزة على مستوى المملكة في الامتحان الشامل

مطر3

الأرصاد: أمطار غزيرة وضباب في عدد من مناطق المملكة - فيديو