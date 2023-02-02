وزارة التربية : الفصل الثاني سيبدأ في موعده

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر مطلع أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ يوم الأحد المقبل كما أعلنت الوزارة سابقا ، نافياً ما يتم تناقله حول تأجيله بسبب الظروف الجوية السائدة بالمملكة .



وفي وقت سابق أكدت أمين عام وزارة التربية والتعليم، د. نجوى قبيلات،أنه "تم العمل على صيانة المدارس وتجهيزها للفصل الدراسي الثاني وتم رفد بعضها بـ 8000 مدفأة كاز لضمان تدفئة الطلاب في ظل الظروف الجوية السائدة".

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